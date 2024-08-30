В субботу, 31 августа, начнется третий соревновательный день на Паралимпиаде-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований этого дня Паралимпийских игр с участием украинских спортсменов, пишет 24 канал.

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Расписание соревнований на 31 августа с участием украинцев

В пятницу, 31 августа, состоятся соревнования всего в двух видах спорта.

Украинские параатлеты будут соревноваться в стрельбе и плавании.

10:30. Стрельба – мужчины, 10 метров, пневматическая винтовка стоя, SH1 ( Андрей Дорошенко )

) 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S12 ( Дмитрий Суханов )

) 10:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S12 ( Ярослав Денисенко )

) 13:38. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S12 ( Анна Стеценко )

) 10:46. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S14 ( Дмитрий Ванзенко )

) 11:10. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S8 ( Богдан Гриненко )

) 11:30. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S13 ( Кирилл Гаращенко )

) 11:45. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S13 ( Анна Стеценко )

) 11:58. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S2 ( Роман Бондаренко )

) 13:00. Стрельба – женщины, 10 метров, пневматический пистолет, SH1 ( Ирина Ляху )

) 20:22. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S1 (Антон Коль)

Отметим, что по итогам второго соревновательного дня Украина получила "золото" и "серебро" в плавании и еще одну серебряную медаль в легкой атлетике.

Где смотреть

Все соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Общественное. Соревнования доступны болельщикам на четырех платформах: