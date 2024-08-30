В субботу, 31 августа, начнется третий соревновательный день на Паралимпиаде-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований этого дня Паралимпийских игр с участием украинских спортсменов, пишет 24 канал.
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Расписание соревнований на 31 августа с участием украинцев
В пятницу, 31 августа, состоятся соревнования всего в двух видах спорта.
Украинские параатлеты будут соревноваться в стрельбе и плавании.
- 10:30. Стрельба – мужчины, 10 метров, пневматическая винтовка стоя, SH1 (Андрей Дорошенко)
- 10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S12 (Дмитрий Суханов)
- 10:34. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S12 (Ярослав Денисенко)
- 13:38. Плавание – женщины, 100 метров на спине, S12 (Анна Стеценко)
- 10:46. Плавание – мужчины, 200 метров вольным стилем, S14 (Дмитрий Ванзенко)
- 11:10. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S8 (Богдан Гриненко)
- 11:30. Плавание – мужчины, 400 метров вольным стилем, S13 (Кирилл Гаращенко)
- 11:45. Плавание – женщины, 400 метров вольным стилем, S13 (Анна Стеценко)
- 11:58. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S2 (Роман Бондаренко)
- 13:00. Стрельба – женщины, 10 метров, пневматический пистолет, SH1 (Ирина Ляху)
- 20:22. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S1 (Антон Коль)
Отметим, что по итогам второго соревновательного дня Украина получила "золото" и "серебро" в плавании и еще одну серебряную медаль в легкой атлетике.
Где смотреть
Все соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Общественное. Соревнования доступны болельщикам на четырех платформах:
- канал Суспільне Спорт
- региональные каналы Общественного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Общественное Спорт