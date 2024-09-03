Розклад Паралімпійських ігор-2024: коли виступають українці 3 вересня
Збірна України за п'ять змагальних днів Паралімпіади-2024 здобула більше 30-ти нагород різного ґатунку. У медальному заліку наша команда опинилась у топ-десятці.
У столиці Франції Парижі тривають літні Паралімпійські ігри-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань шостого змагального дня за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.
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Розклад змагань на 3 вересня
У вівторок, 3 вересня, на Іграх в Парижі відбудуться змагання у 13 видах спорту. Упродовж дня буде розіграно 50 медальних комплектів.
Українські параатлети візьмуть участь у турнірах з плавання, стрільби, боччі, настільного тенісу, легкої атлетики, фехтування та волейболу стоячи. Загалом 26 спортсменів та дві команди з України виступлять на Іграх у шостий змагальний день.
- 10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S7 (Шенгур, Богодайко, Трусов)
- 10:30. Стрільба – чоловіки, 50 метрів, гвинтівка із трьох положень, SH1 (Дорошенко)
- 10:30. Стрільба – жінки, 50 метрів, гвинтівка з трьох положень SH1 (Щетнік)
- 10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S9 (Божинський)
- 11:18. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S6 (Гонтар)
- 11:21. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S5 (Семененко)
- 11:25. Стрільба з лука – 1/16 фіналу, олімпійський лук (Шевченко)
- 11:34. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S5 (Пойда)
- 11:45. Настільний теніс – жінки, 1/8 фіналу (Шинкарова)
- 11:51. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S3 (Мальцева)
- 12:23. Легка атлетика – чоловіки, 400 метрів, T37 (Райський, Окапінський)
- 12:30. Настільний теніс – чоловіки, MS9 (Катс, Май)
- 14:00. Фехтування – жінки (Морквич)
- 14:30. Бочча – мікст (Україна – Малайзія)
- 14:30. Фехтування – чоловіки (Сероженко, Дацко)
- 14:50. Фехтування – жінки (Дьолог, Федота)
- 15:10. Фехтування – чоловіки (Манько, Демчук)
- 15:30. Фехтування – жінки (Бреус)
- 19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В (Бразилія – Україна)
- 19:50. Бочча – мікст (Україна – Колумбія)
- 19:56. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM11 (Чуфаров, Сербін)
Нагадаємо, що у медальному заліку після п'яти змагальних днів Україна займає 10-те місце. Наші параатлети здобули 35 нагород: 5 золотих, 12 срібних та 18 бронзових.
Де дивитися
Зазначимо, що змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах:
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