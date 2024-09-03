У столиці Франції Парижі тривають літні Паралімпійські ігри-2024. Пропонуємо ознайомитися з розкладом змагань шостого змагального дня за участю українських спортсменів, пише 24 Канал.

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Розклад змагань на 3 вересня

У вівторок, 3 вересня, на Іграх в Парижі відбудуться змагання у 13 видах спорту. Упродовж дня буде розіграно 50 медальних комплектів.

Українські параатлети візьмуть участь у турнірах з плавання, стрільби, боччі, настільного тенісу, легкої атлетики, фехтування та волейболу стоячи. Загалом 26 спортсменів та дві команди з України виступлять на Іграх у шостий змагальний день.

10:30. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S7 ( Шенгур , Богодайко , Трусов )

– чоловіки, 100 метрів на спині, S7 ( , , ) 10:30. Стрільба – чоловіки, 50 метрів, гвинтівка із трьох положень, SH1 ( Дорошенко )

– чоловіки, 50 метрів, гвинтівка із трьох положень, SH1 ( ) 10:30. Стрільба – жінки, 50 метрів, гвинтівка з трьох положень SH1 ( Щетнік )

– жінки, 50 метрів, гвинтівка з трьох положень SH1 ( ) 10:38. Плавання – чоловіки, 100 метрів на спині, S9 ( Божинський )

– чоловіки, 100 метрів на спині, S9 ( ) 11:18. Плавання – жінки, 50 метрів батерфляєм, S6 ( Гонтар )

– жінки, 50 метрів батерфляєм, S6 ( ) 11:21. Плавання – чоловіки, 50 метрів на спині, S5 ( Семененко )

– чоловіки, 50 метрів на спині, S5 ( ) 11:25. Стрільба з лука – 1/16 фіналу, олімпійський лук ( Шевченко )

– 1/16 фіналу, олімпійський лук ( ) 11:34. Плавання – жінки, 50 метрів на спині, S5 ( Пойда )

– жінки, 50 метрів на спині, S5 ( ) 11:45. Настільний теніс – жінки, 1/8 фіналу ( Шинкарова )

– жінки, 1/8 фіналу ( ) 11:51. Плавання – жінки, 100 метрів вільним стилем, S3 ( Мальцева )

– жінки, 100 метрів вільним стилем, S3 ( ) 12:23. Легка атлетика – чоловіки, 400 метрів, T37 ( Райський , Окапінський )

– чоловіки, 400 метрів, T37 ( , ) 12:30. Настільний теніс – чоловіки, MS9 ( Катс , Май )

– чоловіки, MS9 ( , ) 14:00. Фехтування – жінки ( Морквич )

– жінки ( ) 14:30. Бочча – мікст ( Україна – Малайзія )

– мікст ( – ) 14:30. Фехтування – чоловіки ( Сероженко , Дацко )

– чоловіки ( , ) 14:50. Фехтування – жінки ( Дьолог , Федота )

– жінки ( , ) 15:10. Фехтування – чоловіки ( Манько , Демчук )

– чоловіки ( , ) 15:30. Фехтування – жінки ( Бреус )

– жінки ( ) 19:00. Волейбол стоячи – чоловіки, відбір, група В ( Бразилія – Україна )

– чоловіки, відбір, група В ( – ) 19:50. Бочча – мікст ( Україна – Колумбія )

– мікст ( – ) 19:56. Плавання – чоловіки, 200 метрів комплексним плаванням, SM11 (Чуфаров, Сербін)

Нагадаємо, що у медальному заліку після п'яти змагальних днів Україна займає 10-те місце. Наші параатлети здобули 35 нагород: 5 золотих, 12 срібних та 18 бронзових.

Де дивитися

Зазначимо, що змагання Паралімпійських ігор-2024 в Україні транслює Суспільне. Турніри доступні уболівальникам на чотирьох платформах: