В столице Франции Париже продолжаются летние Паралимпийские игры-2024. Предлагаем ознакомиться с расписанием соревнований шестого соревновательного дня с участием украинских спортсменов, пишет 24 Канал.

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Расписание соревнований на 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, на Играх в Париже состоятся соревнования в 13 видах спорта. В течение дня будет разыграно 50 медальных комплектов.

Украинские параатлеты примут участие в турнирах по плаванию, стрельбе, боччи, настольному теннису, легкой атлетике, фехтованию и волейболу стоя. Всего 26 спортсменов и две команды из Украины выступят на Играх в шестой соревновательный день.

10:30. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S7 ( Шенгур , Богодайко , Трусов )

– мужчины, 100 метров на спине, S7 ( , , ) 10:30. Стрельба – мужчины, 50 метров, винтовка из трех положений, SH1 ( Дорошенко )

– мужчины, 50 метров, винтовка из трех положений, SH1 ( ) 10:30. Стрельба – женщины, 50 метров, винтовка из трех положений SH1 ( Щетник )

– женщины, 50 метров, винтовка из трех положений SH1 ( ) 10:38. Плавание – мужчины, 100 метров на спине, S9 ( Божинский )

– мужчины, 100 метров на спине, S9 ( ) 11:18. Плавание – женщины, 50 метров баттерфляем, S6 ( Гонтарь )

– женщины, 50 метров баттерфляем, S6 ( ) 11:21. Плавание – мужчины, 50 метров на спине, S5 ( Семененко )

– мужчины, 50 метров на спине, S5 ( ) 11:25. Стрельба из лука – 1/16 финала, олимпийский лук ( Шевченко )

– 1/16 финала, олимпийский лук ( ) 11:34. Плавание – женщины, 50 метров на спине, S5 ( Пойда )

– женщины, 50 метров на спине, S5 ( ) 11:45. Настольный теннис – женщины, 1/8 финала ( Шинкарова )

– женщины, 1/8 финала ( ) 11:51. Плавание – женщины, 100 метров вольным стилем, S3 ( Мальцева )

– женщины, 100 метров вольным стилем, S3 ( ) 12:23. Легкая атлетика – мужчины, 400 метров, T37 ( Райский , Окапинский )

– мужчины, 400 метров, T37 ( , ) 12:30. Настольный теннис – мужчины, MS9 ( Катс , Май )

– мужчины, MS9 ( , ) 14:00. Фехтование – женщины ( Морквич )

– женщины ( ) 14:30. Бочча – микст ( Украина – Малайзия )

– микст ( – ) 14:30. Фехтование – мужчины ( Сероженко , Дацко )

– мужчины ( , ) 14:50. Фехтование – женщины ( Дьолог , Федота )

– женщины ( , ) 15:10. Фехтование – мужчины ( Манько , Демчук )

– мужчины ( , ) 15:30. Фехтование – женщины ( Бреус )

– женщины ( ) 19:00. Волейбол стоя – мужчины, отбор, группа В ( Бразилия – Украина )

– мужчины, отбор, группа В ( – ) 19:50. Бочча – микст ( Украина – Колумбия )

– микст ( – ) 19:56. Плавание – мужчины, 200 метров комплексным плаванием, SM11 (Чуфаров, Сербин)

Напомним, что в медальном зачете после пяти соревновательных дней Украина занимает 10-е место. Наши параатлеты получили 35 наград: 5 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых.

Где смотреть

Отметим, что соревнования Паралимпийских игр-2024 в Украине транслирует Суспільне. Турниры доступны болельщикам на четырех платформах: