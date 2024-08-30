Станом на ранок 30 серпня Україна має дві срібні та дві бронзові медалі у плаванні в Паралімпійських іграх.
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Українські призери Паралімпіади-2024
- Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині.
- Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем.
- Анна Гонтар – бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем.
- Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що це чудовий початок.
Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати,
– написав він.
Зауважимо, що Україна може зібрати більше медалей. Зокрема 30 серпня відбудуться змагання у 15 видах спорту. Медальні комплекти будуть розіграні у шести з них.
Наші параатлети змагатимуться у бадмінтоні, стрільбі, плаванні, боччі, тхеквондо, настільному тенісі, волейболі та голболі.