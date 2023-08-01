Чемпіон України-2022/2023 вже звернувся з пропозицією до друголігового Гамбурга, який вже 17 років не знає, що таке виступи у Лізі чемпіонів. Шахтар хоче орендувати рідну домівку німецького клубу для проведення домашніх матчів у єврокубках.

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Гамбург грає на 57-тисячному стадіоні "Імтех-Арена" (колишня назва "Фолькспаркштадіон").

Нагадаємо, що спершу йшла мова, що Шахтар спробує домовитись із польським клубами про оренду їх стадіонів. Однак не склалось. Все через те, що варшавська Легія виступає у єврокубках, а точніше у Лізі конференцій. Тому варіант із Варшавою, де "гірники" проводили домашні матчі у минулому році-2022/2023, одразу відпав.

Також донецький клуб відкинув варіант із Гданськом.

Цікаво, що Шахтар під час жеребкування може потрапити в одну групу з німецьким суперником: Уніоном, Баварією, дортмундською Боруссією або Лейпцигом.

Тоді у конкурента донеччан одразу буде перевага німецьких уболівальників. А "гірники" зіткнуться із меншістю підтримки на трибунах у Гамбурзі.

До слова. Жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів відбудеться 31 серпня.

Ще до жеребкування "гірники" зіграють чотири матчі УПЛ (Вересом, Олександрією, Кривбасом і Колосом) та благодійний поєдинок проти англійського Тоттенхема.

Відзначимо, що Україну у Лізі чемпіонів вже представляє Дніпро-1. Віцечемпіон УПЛ 1 серпня проведе кваліфікаційний матч-відповідь проти грецького Панатінаїкоса. Перша зустріч закінчилась не на користь українського клубу 1:3.