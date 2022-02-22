Падіння сплановані: у Росії запідозрили хитрий план з виступом Валієвої на Олімпіаді

Майже тиждень тому на Олімпіаді в Пекіні завершилися виступи жінок у фігурному катанні. "Золото" виграла Ганна Щербакова, срібло Олександра Трусова, а четвертою стала Каміла Валієва.

У довільній програмі Валієва кілька разів упала на лід, що не дозволило їй за сумою балів піднятися на п'єдестал пошани. Співачка Наталія Штурм висловила свою думку після прокату Каміли.

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Вона вважає, що Валієва спеціально падала у довільній програмі, щоб отримати меншу оцінку і тим самим уникнути ще одного скандалу.

"Я переглянула катання Каміли Валієвої та практично впевнена, що її падіння були навмисними. Вона рятувала команду і в неї не було іншого виходу", – написала співачка.

Допінговий скандал з Валієвою на Олімпіаді-2022