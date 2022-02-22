У довільній програмі Валієва кілька разів упала на лід, що не дозволило їй за сумою балів піднятися на п'єдестал пошани. Співачка Наталія Штурм висловила свою думку після прокату Каміли.
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Вона вважає, що Валієва спеціально падала у довільній програмі, щоб отримати меншу оцінку і тим самим уникнути ще одного скандалу.
"Я переглянула катання Каміли Валієвої та практично впевнена, що її падіння були навмисними. Вона рятувала команду і в неї не було іншого виходу", – написала співачка.
Допінговий скандал з Валієвою на Олімпіаді-2022
- Олімпіада у Пекіні не обійшлася без допінгового скандалу. Цього разу знову підозрюють спортсменів з Росії. Фігуристи ОКР перемогли у командному турнірі з фігурного катання на Іграх-2022. Церемонія нагородження росіян так і не відбулася.
- У 15-річної фігуристки Каміли Валієвої виявили заборонену речовину у допінг-пробах. Цікаво, що саме її виступ приніс команді ОКР найбільшу кількість балів. Також виступ юної росіянки став рекордним.
- Але Валієву не відсторонили від подальших виступів на Олімпійських іграх. Спортсменка виступила у короткій програмі.
- Російські фігуристи не отримають золоті нагороди за перемогу у командних змаганнях на Олімпіаді-2022. Міжнародний олімпійський комітет не планує їх нагороджувати.