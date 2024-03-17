"Бій майстра боксу проти новачка": Валлін – про перемогу Джошуа над Нганну

Шведський боксер Отто Валлін прокоментував перемогу британця Ентоні Джошуа над Френсісом Нганну. На думку Валліна, у цьому поєдинку майстер переміг новачка.

8 березня британська зірка хевівейту Ентоні Джошуа здобув видовищну перемогу над колишнім чемпіоном UFC Френсісом Нганну, брутально нокаутувавши камерунця в другому раунді.

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Отто Валлін про бій Джошуа – Нганну

Шведський боксер Отто Валлін прокоментував перемогу Джошуа. На його думку, Нганну не мав шансів на успіх через малий боксерський досвід.

"Так, це був бій майстра боксу проти новачка, але треба віддати належне Нганну. Він дуже добре виступив із Ф'юрі.

Я вважаю, що Ф'юрі, мабуть, його недооцінив, але це не скасовує той факт, що Нганну пройшов десять раундів з одним з найкращих надважковаговиків світу, і виступив дійсно добре. Нехай бій із Джошуа і був коротким, але Нганну все одно був небезпечний", – сказав Валлін.

Зазначимо, що в поєдинку з Нганну Джошуа здобув 28-му перемогу на професіональному рингу. В пасиві британця три поразки, в тому числі дві від українця Олександра Усика.

Завдяки цій перемозі Ентоні має всі шанси побитися з майбутнім абсолютним чемпіоном світу, який має визначитись 18 травня в поєдинку між Усиком і Тайсоном Ф'юрі.