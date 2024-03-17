8 марта британская звезда хевивейта Энтони Джошуа одержал зрелищную победу над бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, брутально нокаутировав камерунца во втором раунде.

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Отто Валлин о бое Джошуа – с Нганну

Шведский боксер Отто Валлин прокомментировал победу Джошуа. По его мнению, Нганну не имел шансов на успех из-за малого боксерского опыта.

"Да, это был бой мастера бокса против новичка, но надо отдать должное Нганну. Он очень хорошо выступил с Фьюри.

Я считаю, что Фьюри, видимо, его недооценил, но это не отменяет тот факт, что Нганну прошел десять раундов с одним из лучших супертяжеловесов мира, и выступил действительно хорошо. Пусть бой с Джошуа и был коротким, но Нганну все равно был опасен", – сказал Валлин.

Отметим, что в поединке с Нганну Джошуа одержал 28-ю победу на профессиональном ринге. В пассиве британца три поражения, в том числе два от украинца Александра Усика.

Важно. Благодаря этой победе Энтони имеет все шансы подраться с будущим абсолютным чемпионом мира, который должен определиться 18 мая в поединке между Усиком и Тайсоном Фьюри.