Мудрик знову розчарував: українець отримав одну з найгірших оцінок в матчі з Астон Віллою

Лондонський Челсі зазнав поразки в матчі 29-го туру АПЛ проти Астон Вілли. На жаль, знову без забитого голу залишив поле український легіонер "синіх".

Команда Грема Поттера провально проводить чемпіонат Англії. В останньому поєдинку "сині" зазнали поразки на "Стемфорд Брідж" від Астон Вілли (0:2).

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Невтішні оцінки Мудрика

Героєм поєдинку міг стати українець Михайло Мудрик. Один з найшвидших гравців АПЛ мав чудові моменти для взяття воріт в першому таймі. Проте надійна гра воротаря "вілланів" Мартінеса звела нанівець усі зусилля активного Мудрика.

Грем Поттер змушений був замінити українського вінгера на 57-й хвилині матчу, коли "сині" програвали з різницею у два м'ячі.

Невикористані моменти вплинули на оцінку гри Мудрика. Статистичний портал WhoScored поставив Михайлу 5,95. Гіршими були лише троє гравців "синіх": воротар Кепа Аррісабалага (5.23), Рубен Лофтус-Чік (5.88) та Марк Кукурелья (5.9). А от найкращим у Челсі став португалець Жоау Фелікс – 7,81.

Оцінки Мудрика від WhoScored

А от портал SofaScore взагалі визнав Мудрика найгіршим гравцем матчу – 5,8.

Оцінки від SofaScore

Нагадаємо, що Михайло Мудрик зіграв вже 8 матчів за Челсі, але відзначився лише 1 асистом. Безперечно, менеджмент "пенсіонерів" очікував більшого від гравця, за якого заплатили 100 мільйонів. Наступний поєдинок "сині" зіграють 4 квітня проти Ліверпуля.