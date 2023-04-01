Арсенал – Лідс 4:1

Голи: Жезус, 35 (пен), 55, Вайт, 47, Джака, 84 – Крістенсен, 76.

29 тур чемпіонату Англії набирає обертів, пише 24 канал. Програму суботу відкрила битва Манчестер Сіті та Ліверпуля, яка завершилась розгромом останніх.

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Це дозволило підопічним Гвардіоли наблизитись до Арсенала на відстань п'яти очок. У свою чергу лідер турнірної таблиці приймав борця за виживання Лідс.

Феєричне повернення Жезуса

Мікель Артета вже традиційно довірив Олександру Зінченку місце у старті. Також вперше з листопада минулого року в основу потрапив ще один ексгравець МанСіті Габріель Жезус, який довго заліковував травму.

Саме бразилець став головним героєм зустрічі, оформивши дубль. В середині першого тайму Габріель заробив пенальті, його збив захисник гостей Ейлінг. Сам нападник і реалізував вирок.

На початку другого тайму Арсенал подвоїв перевагу. Вайт відгукнувся на непоганий простріл від Мартінеллі і впритул з гострого кута розстріляв ворота Мельє. А вже на 55 хвилині Жезус довів рахунок до розгромного.

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Форвард опинився у потрібному місці, коли Троссар знайшов можливість для прострілу з правого флангу. Одразу після цього Жезус поступився місцем на полі Сака.

Лідс зміг розмочити рахунок в середині другого тайму завдяки дальньому удару Крістенсена. Проте ближче до закінчення гри Джака відгукнувся на подачу Едегора і знову зробив рахунок розгромним.

Арсенал зберігає перевагу над Манчестер Сіті

Що ж стосується Зінченка, то українець не брав активної участі в гольових атаках. Олександр провів на полі 85 хвилин, завдав одного удару, який заблокували, а також виграв п'ять верхових дуелей.

Перемога дозволила Арсеналу повернути восьмиочковий відрив від Манчестер Сіті, але у "голубих" ще є поєдинок в запасі. Лідс же опускається на 16 сходинку і тепер лише на один бал випереджає зону вильоту.