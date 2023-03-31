Аналітики Squawka підрахували швидкість усіх гравців чемпіонату Англії та сформували рейтинги найкращих по амплуа. Серед півзахисників Прем'єр-ліги не знайшлося рівних українському вінгеру Челсі.
Читайте також Екстренер збірної Англії знайшов виправдання провальній грі Мудрика
Реактивний Мудрик
В дебютному поєдинку проти Ліверпуля (0:0) Мудрик встановив рекорд швидкості в чемпіонаті – 36,63 км/год. Показник українця зумів покращити форвард Ноттенгем Форест Бреннан Джонсон. Валлієць розвинув швидкість 36,7 км/год. Саме нападник "лісників" володіє абсолютним рекордом швидкості в АПЛ.
Цікаво, що за показником швидкості Мудрик випереджає зіркових форвардів Ерлінга Голанда та Дарвіна Нуньєса. 22-річному українцю залишилося лише покращити свою результативність у поєдинках за Челсі.
Топ-10 найшвидших гравців АПЛ / twitter.com/Squawka
А от серед півзахисників українець немає рівних. Михайло зі значним відривом випереджає своїх конкурентів.
Топ-10 найшвидших півзахисників АПЛ / twitter.com/Squawka
- Нагадаємо, що Михайло Мудрик 15 січня 2023 року став гравцем Челсі. "Сині" заплатили за українського діаманта 100 мільйонів євро разом з бонусами.
- У 7 зіграних поєдинках Мудрик відзначився 1 асистом.
- Наступний матч Челсі зіграє 1 квітня проти Астон Вілли. Після 27-ми зіграних матчів команда Грема Поттера займає 10 сходинку АПЛ.