"Валідолу" більше не треба: у Зорі розповіли, чи покарають клуб через порушення регламенту ЛК

Луганська Зоря змогла вже зі старту групового раунду Ліги конференцій додати у свій актив один бал. "Мужики" розписали "домашню" мирову 1:1 із бельгійським Гентом.

Обидва колективи обмінялись голами протягом трьох хвилин другого тайму. У підсумку Зоря та Гент отримали у свій актив по одному балу. Однак після поєдинку з'явились нові деталі з матчу, які були не надто приємними для уболівальників луганського клубу.

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Уболівальники Зорі можуть заспокоїтись

У матчі проти Гента Зоря не дотрималась правил Ліги конференцій. Футболісти луганського клубу зіграли без обов'язкових шевронів. Натомість на правих рукавах футболок бельгійців були потрібні нашивки.

Ця відсутність змусила прихильників "мужиків" неабияк занепокоїтись. У футбольному просторі навіть заговорили про можливу технічну поразку Зорі.

Начальник українського клубу Ігор Гузь вирішив заспокоїти уболівальників Зорі та розставити усі крапки над "і" у цій ситуації вже у першому турі групового раунду ЛК.

Він розповів, що напередодні старту групового турніру УЄФА надсилає кожній команді-учасниці обов'язковий брендований набір – м'ячі, манішки чотирьох кольорів, питні пляшки, лікарські сумки з логотипами організації та турніру. Луганський колектив отримав усе, окрім шевронів.

Протягом наступних 10 днів представники Зорі були у постійному контакті з УЄФА, аби нагадати за згубу. Однак за три дні до поєдинку у Любліні ситуація ніяк не змінилась.

За три дні до матчу проти Гента до Любліна приїхали делегат матчу та представники УЄФА. Зоря повідомила їх про ситуацію, і тепер уже вони проінформували про неї головний офіс своєї організації. Ми не просто чекали на ці шеврони, але й поставили в роздягальні апарат для набивання на форму, щоб оперативно зробити це до гри. Нічого не прийшло…,

– сказав Гузь.

Зоря чітко описала цю ситуацію у рапорті, тому УЄФА була повідомлена про не лише відсутність нашивок, а й провини луганського клубу. Тому уболівальники "мужиків" можуть більше не хвилюватись. Ніхто не буде знімати заслуженого балу із підопічних Валерія Кривенцова, а тим паче технічної поразки.

Гент та Зоря після першого туру мають по одному балу. Лідером групи став Маккабі Тель-Авів, який здобув перемогу над Брейдабліком 3:2. Саме проти ісландського клубу Зоря зіграє у другому турі групи ЛК (5 жовтня). Цей матч буде мати виїзний характер для "мужиків".

Відзначимо, що також "розрулилась" скандальна ситуація із заявою Гента про презентацію Зорі та Луганська. Бельгійці допустились божевільної проросійської помилки. Але згодом видалили дезінформацію зі свого офіційного сайту та перепросили за свою помилку.