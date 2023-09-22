Усі учасники групового раунду Ліги конференцій повинні нашити на правий рукав ігрової футболки лого єврокубкового турніру. Однак цього чомусь не зробили у луганському колективі, повідомляє 24 Канал.

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Зоря порушила регламент змагань. У правилах є виключення лише для переможця трофея Ліги конференцій.

На фото чітко видно, що на рукавах правої руки футболістів Зорі не мала нашивки єврокубкового турніру, а лише логотип спортивного бренду "Puma".



Зоря порушила правила Ліги конференцій / Скриншот із трансляції

Натомість бельгійський Гент не порушив правила. Суперник грав із нашивкою на формі.



Футболісти Гента із нашивкою Ліги конференцій / Фото бельгійського клубу

Нагадаємо, що першим переможцем Ліги конференцій стала італійська Рома у сезоні-2021/2022. Наступного року трофей підійняли над головою футболісти англійського Вест Хема.

Європейський клуб, який першим дійде до позначки у три поспіль перемоги у фіналі ЛК або виграє цей кубок щонайменше п'ять разів, отримає спеціальну нашивку на свою форму, яка означатиме, що він є багаторазовим переможцем Ліги конференцій.

Нагадаємо, що матч закінчився із позитивним для Зорі рахунком – 1:1. Спершу Гент завдяки удару Кейперса повів у рахунку, але вже через три хвилини другий нуль на табло змінився на другу одиницю. Герреро приніс один бал луганському клубу.

В іншому матчі групи Маккабі Тель-Авів обіграв Брейдаблік 3:2.

До слова. Свій наступний поєдинок у груповому етапі Ліги конференцій Зоря проведе 5 жовтня на виїзді проти ісландського Брейдабліка.