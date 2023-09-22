Традиційно перед поєдинком багато футбольних клубів роблять коротку презентацію про свого майбутнього суперника. Так було і перед матчем Зоря – Гент, коли пресслужба бельгійців розповіла на своєму сайті про український клуб. Але краще вони б цього не робили.

До теми "Зоря – російськоорієнтований клуб" : суперник луганців у ЛК видав скандальну заяву перед матчем

Шалена проросійська помилка Гента

Бельгійський клуб зганьбився в очах українських уболівальників. У презентації Гент розповів про рідне місто Зорі – Луганськ, яке тимчасово окупувала Росія. Однак тут стався перший трабл. Бельгійці назвали мешканців цього українського міста "етнічними росіянами", для 80% яких рідною мовою є російська.

Також дезінформацію Гент написав і про свого українського суперника.

І місто, і клуб дуже російсько-орієнтовані. Це було видно з того, що в логотипі клубу дуже довго використовувалася російська назва Заря (а не українська Зоря). Тільки нещодавно це було виправлено,

– йшла мова на сайті бельгійського клубу.

Ця інформація викликала чималий розголос у соцмережах. Ніхто не розумів, звідки таку маячню взяли представники служби бельгійського Гента.

Відповідь бельгійського клубу

Після чого Zorya Londonsk звернулась до бельгійського клубу, аби той пояснив свою скандальну презентацію про Зорю.

Бельгійці знайшли виправдання. Європейський клуб поспілкувався із пресаташе Зорі та зрозумів, що поширив дезінформацію. У Генті перепросили за ганебну помилку у презентації українського клубу та видалили неправдиву інформацію у себе на офіційному сайті.

Пресслужба Гента залишила лише частинку із "фіналу" презентації.

Місто з населенням 470 тисяч мешканців наразі є частиною окупованої/анексованої Росією території на сході України. Багато будинків у місті було розбомблено, кілька тисяч людей загинули. Через війну в Україні змагання проходитимуть у польському Любліні, за 1400 кілометрів від Луганська,

– тепер йдеться у презентації.



Гент відреагував на помилку про Зорю та Луганськ / Скриншот із сайту бельгійців