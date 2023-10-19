Пошуки продовжуються: іменитий тренер з Іспанії готує відмову Шахтарю, Тудор – не пріоритет

Оскар Гарсія не готовий перебратись до стану донецького колективу. "Гірники" продовжують свої пошуки.

Олівер Гарсія готує відмову Шахтарю. Ігор Тудор виявився не першим пріоритетом "кротів".

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Без надії сподіваються

Український гранд веде активний пошук нового тренера для своєї команди. Донеччани звільнили Патріка ван Лаувена, якого тимчасово підмінив Даріо Срна. Хорват має навіть нагоду стати головним тренером Шахтаря, проте "гірники", хоч і дали легенді свого клубу час, аби показати результат, все одно надіяться на прихід іноземного зіркового тренера.

Зокрема, "кроти" в першу чергу зробили пропозицію Оліверу Гарсії, який наразі перебуває без клубу. Донеччани спробували переконати іспанського фахівця очолити чемпіонів України, проте той планує відмовити "гірникам" з особистих причин. Діло в тому, що Гарсія наразі не в змозі повертатися до тренерської роботи.

Що відомо про Олівера Гарсію

Останнім клубом іспанця був французький Реймс, та от він залишив команду трохи більше року тому на фоні погіршення результатів команди, а також хвороби доньки.

Гарсію підмінив 30-річний Вілл Стілл, який прийшов до команди лише у ролі шанувальника Football Manager. Під його керівництвом команда почала прогресувати.

Гарсія свого часу тренував Маккабі Тель-Авів, Брайтон, Вотфорд, РБ Зальцбург, Сент-Етьєн, Олімпіакос і Сельту.

У активі іспанського наставника тотальний тріумф у чемпіонаті Ізраїлю, а також двічі підіймав над головою кубок чемпіона Австрії.