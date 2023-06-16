МОК вводить в оману: Global Athlete вимагає не допускати росіян та білорусів до змагань

Global Athlete написала відкритий лист, у якому закликає не повертати росіян та білорусів до міжнародних змагань. Організація звинувачує МОК у підміні понять.

Міжнародний рух під керівництвом спортсменів Global Athlete, який сприяє позитивним змінам у світовому спорті та спільно усуває дисбаланс влади між спортсменами та чиновниками, звернувся з відкритим листом до МОК стосовно відсторонення від змагань російських та білоруських спортсменів. Організація обурена діями Томаса Баха та його маніпуляціями.

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В Україні ситуація не стала кращою

Global Athlete шокована, що очевидні речі треба доводити МОК, адже питання допуску агресорів до міжнародних змагань не мало навіть підійматися. Організація по поличках розклала, чому немає підстав повертати "нейтральних" спортсменів.

Ми ділимося цим відкритим листом, щоб посилити заклики спортсменів до МОК залишити в силі бан Росії та Білорусі. З моменту початкового призупинення участі росіян та білорусів у змаганнях у 2022 році кількість загиблих і злочинів в Україні лише продовжувала зростати. Попри значне засудження січневої заяви спортсменами, міжнародними представниками міністрів та Європейським Союзом, МОК не змінив своєї позиції та не відповів на критику,

– йдеться у заяві.

Окремо було приділено увагу Томасу Баху, який перекручує принципи Олімпійської хартії та підіграє російській пропаганді.

МОК оприлюднив ідею, що заборона російських і білоруських спортсменів є дискримінацією за національною ознакою, що порушує Олімпійську хартію та нещодавню резолюцію ООН. Це вводить в оману та не відображає природи олімпійського спорту,

– наголошує Global Athlete.

Повністю ознайомитися з листом та підписати його можна тут.

Що відомо про повернення спортсменів із країн-терористок до міжнародних змагань