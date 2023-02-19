Забив за кривдників Зозулі: український ексгравець Карпат положив красивий гол у Іспанії – відео

Українці продовжують відзначатись гольовими діями у Європі. Цього разу своїм дебютним голом наш співвітчизник відзначився у Іспанії.

Колишній захисник Карпат Орест Лебеденко забив свій перший гол у складі Депортіво. Українець відзначився у ворота Талавера.

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Дебютний гол в Іспанії

Український крайній захисник нещодавно приєднався до Депортівно задарма. Через місяць Лебеденко уже відзначається своїм першим голом. Легендарний Депортіво виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії. Українець з усіх сил допомагає свому чинному клубу повернутись на колишні висоти. До речі, гол українця став єдиним у матчі, а отже і переможним.

Лебеденко на 30-ій хвилині зустрічі спершу вправно оборобив м'яч, а згодом сильно пробив по воротам голкіпера Талавера. Українець з дальньої дистанції потужно відправив "круглого" у нижній кут воріт, у голкіпера не було шансів врятувати свою команду. Таким чином Депортіво піднялось на другу сходинку в турнірній таблиці, відстаю\чи від Алькоркона всього на одне очко (тільки перше місце третього дивізіону дозволяє команді перебратись до Сегунди).

Відео гола Ореста Лебеденка:

Кар'єра Ореста Лебеденка