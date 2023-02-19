Забив за кривдників Зозулі: український ексгравець Карпат положив красивий гол у Іспанії – відео
Джерело:GRADA Bpro
Українці продовжують відзначатись гольовими діями у Європі. Цього разу своїм дебютним голом наш співвітчизник відзначився у Іспанії.
Колишній захисник Карпат Орест Лебеденко забив свій перший гол у складі Депортіво. Українець відзначився у ворота Талавера.
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Дебютний гол в Іспанії
Український крайній захисник нещодавно приєднався до Депортівно задарма. Через місяць Лебеденко уже відзначається своїм першим голом. Легендарний Депортіво виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії. Українець з усіх сил допомагає свому чинному клубу повернутись на колишні висоти. До речі, гол українця став єдиним у матчі, а отже і переможним.
Лебеденко на 30-ій хвилині зустрічі спершу вправно оборобив м'яч, а згодом сильно пробив по воротам голкіпера Талавера. Українець з дальньої дистанції потужно відправив "круглого" у нижній кут воріт, у голкіпера не було шансів врятувати свою команду. Таким чином Депортіво піднялось на другу сходинку в турнірній таблиці, відстаю\чи від Алькоркона всього на одне очко (тільки перше місце третього дивізіону дозволяє команді перебратись до Сегунди).
Відео гола Ореста Лебеденка:
Кар'єра Ореста Лебеденка
- Вихованець Карпат, який виступав за "левів" до 2019 року. Взимку того ж року перебрався в іспанське Луго.
- Вже через рік Лебеденко повернувся в Україну, де на правах оренди виступав за донецький Олімпік. У червня 2021 року його оренда закінчилась, і Орест приїхав назад в Іспанію.
- Луго стало першим клубом у закордонній кар'єрі Лебеденка.
- У своєму останньому сезоні за Луго лівий захисник провів 13 матчів.
- Загалом за свою кар'єру відіграв 116 поєдинків, у яких забив один гол та віддав 8 асистів. Також у його пасиві 15 жовтих карток та одне вилучення.