Українська асоціація футболу хоче добитись покарання для фанатів Депортіво. Все через ситуацію, яка нещодавно сталася за участі українського футболіста Романа Зозулі.
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Вимоги УАФ
Інцидент стався в рамках 20-го туру Прімери Дивізіону РФЕФ між Депорітно та Райо Махадаонда (клуб Зозулі). Фанати домашньої команди вигукували образливі фрази, на кшалт: "Путін вас переможе", "Ми за Путіна", "Зозуля – нацист". Вигуки лунали не тільки з фан-сектора Депортіво, але й з уст звичайних вболівальників. Це призвело до зупинки матчу на півтора хвилини.
УАФ закликала Іспанію до радикальних заходів щодо прибічників агресії Росії на території України.
У жовтні 2022 року ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала росію терористичною державою. Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим терористичними, а цю резолюцію, яка також закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення режиму до відповідальності за жахливі воєнні злочини, символічно було ухвалено одноголосно саме в Мадриді. Так само вчинила низка парламентів європейських країн, як-от Польщі, Чехії, Естонії,
– йдеться у листі УАФ.
Також Українська асоціація футболу нагадала Іспанії, що вони допомагають Україні з перших днів війни, тому повинні звернути увагу на таку ситуацію.
Весь цивілізований світ розуміє суть процесів і підтримує Україну. Іспанія як країна також підтримує нашу державу з перших днів війни, і ми це дуже цінуємо. Ми доводимо цей випадок до вашого відома з наполегливим проханням провести розслідування та вжити заходів, таких, як дисциплінарні санкції – настільки суворі, наскільки передбачають відповідні положення регламентів,
– йдеться у листі УАФ.
Роман Зозуля не вперше стає жертвою зомбованих іспанців. У 2017-му році Зозуля мав стати гравцем Райо Вальєкано, але фанати команди звинуватили його у нацизмі та вимагали покинути клуб. Згодом, двома роками пізніше, матч Сегунди між Райо та Альбасете було перенесено через нацистські вигуки.
Чому іспанці називають Зозулю нацистом
- Після паузи у своїй професійній кар'єрі Роман розпочав активну допомогу українській армії.
- У 2015 році Зозуля заснував благодійний фонд "Народна армія", яка регулярно здійснює допомогу бійцям на передовій та в тилу.
- Також Роман виставляв на аукціон свою медаль фіналіста Ліги Європи, яка була продана за 210 тисяч гривень.
- У Зозулі є низка відзнак за його волонтерську діяльність.
- Відзнака Президента України "За гуманітарну участь в антитерористичній операції" – від Президента України.
- Нагрудний знак "За заслуги перед Збройними Силами України" – від Начальника Генерального Штабу України.
- Медаль "Операції Об'єднаних Сил. За звитягу та вірність" – від Командувача Об'єднаних сил.