Українська асоціація футболу хоче добитись покарання для фанатів Депортіво. Все через ситуацію, яка нещодавно сталася за участі українського футболіста Романа Зозулі.

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Вимоги УАФ

Інцидент стався в рамках 20-го туру Прімери Дивізіону РФЕФ між Депорітно та Райо Махадаонда (клуб Зозулі). Фанати домашньої команди вигукували образливі фрази, на кшалт: "Путін вас переможе", "Ми за Путіна", "Зозуля – нацист". Вигуки лунали не тільки з фан-сектора Депортіво, але й з уст звичайних вболівальників. Це призвело до зупинки матчу на півтора хвилини.

УАФ закликала Іспанію до радикальних заходів щодо прибічників агресії Росії на території України.

У жовтні 2022 року ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала росію терористичною державою. Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим терористичними, а цю резолюцію, яка також закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення режиму до відповідальності за жахливі воєнні злочини, символічно було ухвалено одноголосно саме в Мадриді. Так само вчинила низка парламентів європейських країн, як-от Польщі, Чехії, Естонії,

– йдеться у листі УАФ.

Також Українська асоціація футболу нагадала Іспанії, що вони допомагають Україні з перших днів війни, тому повинні звернути увагу на таку ситуацію.

Весь цивілізований світ розуміє суть процесів і підтримує Україну. Іспанія як країна також підтримує нашу державу з перших днів війни, і ми це дуже цінуємо. Ми доводимо цей випадок до вашого відома з наполегливим проханням провести розслідування та вжити заходів, таких, як дисциплінарні санкції – настільки суворі, наскільки передбачають відповідні положення регламентів,

– йдеться у листі УАФ.

Роман Зозуля не вперше стає жертвою зомбованих іспанців. У 2017-му році Зозуля мав стати гравцем Райо Вальєкано, але фанати команди звинуватили його у нацизмі та вимагали покинути клуб. Згодом, двома роками пізніше, матч Сегунди між Райо та Альбасете було перенесено через нацистські вигуки.

Чому іспанці називають Зозулю нацистом