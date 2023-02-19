Бывший защитник Карпат Орест Лебеденко забил свой первый гол в составе Депортиво. Украинец отличился в ворота Талавера.

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Дебютный гол в Испании

Украинский крайний защитник недавно присоединился к Депортовно даром. Спустя месяц Лебеденко уже отмечается своим первым голом. Легендарный Депортиво выступает в третьем по силе дивизионе Испании. Украинец изо всех сил помогает своему действующему клубу вернуться на прежние высоты. Кстати, гол украинца стал единственным в матче, а значит, и победным.

Лебеденко на 30-й минуте встречи сначала умело обработал мяч, а впоследствии сильно пробил по воротам голкипера Талавера. Украинец с дальней дистанции мощно отправил "круглого" в нижний угол ворот, у голкипера не было шансов спасти свою команду. Таким образом, Депортиво поднялось на вторую строчку в турнирной таблице, отставая от Алькоркона всего на одно очко (только первое место третьего дивизиона позволяет команде перебраться в Сегунду).

Кстати говоря, УАФ требует наказать Депортиво из-за скандала с Романом Зозулей.

Видео гола Ореста Лебеденко:

Карьера Ореста Лебеденко