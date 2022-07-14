Фагундес: Мене турбує ця тема, і я хочу, щоб цей жах скоріше закінчився
22-річному правому вінгеру вдалось виїхати з України після 24 лютого. За кордоном Крістіан Фагундес був змушений шукати новий клуб для стабільної ігрової практики, адже повномасштабна війна зупинилась спортивне життя в Україні.
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21 квітня Крістіан Фагундес офіційно перейшов у бразильський Кашиас. Щоправда, мова йшла лише про оренду. Після закінчення оренди Фагундес повернувся у луганську Зорю та виділився зворушливим вчинком.
Бразилець набив на ребрах синьо-жовтий прапор та дві дати – перша, це дата, коли розпочались життя в Україні (24 лютого), а друга – дата виїзду Крістіана з нашої країни. Це тату він зробив, коли повернувся у рідну Бразилію.
Це фраза з Біблії: "Не бійся і не зневіряйся, бо Господь, твій Бог, з тобою, куди б ти не пішов". Ще я зробив прапор України, щоб продемонструвати, що мене турбує ця тема, і я хочу, щоб цей жах скоріше закінчився. Цифри – це дата, коли розпочалася війна і коли я зміг виїхати з України,
– розповів футболіст Зорі.
Фагундес зробив українське тату / Скриншот із відео
Бразильський легіонер зізнався, що радий повернутись у Зорю та пообіцяв віддячити уболівальникам за підтримку своєю грою на футбольному полі. Фагундес впевнений, що йому вдасться разом із командою досягнути висот.
Крістіан додав, що на момент повномасштабного вторгнення перебував у Запоріжжі. Звідти футболіст дістався Львова та потім близько 70 кілометрів йшов пішки через неймовірні черги на кордоні.
Мені сподобалися люди в Україні, вони тут дуже ввічливі. Окрім того, у вас працює державна система. До війни тут було безпечно та зручно. Я вірю, що народ України – дуже сильний, а Україна – велика країна. Сподіваюся, що скоро все буде гаразд,
– підсумував Крістіан.
Як виступав Фагундес у футболці Зорі
- Крістіан Фагундес став гравцем луганського клубу у перший день липня 2021-го року.
- Зіграв за Зорю 21 матч, у яких забив один гол та зробив два асисти.
- Його контракт із українською командою розрахований до кінця червня 2024-го.