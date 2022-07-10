Лише на 5-й місяць війни футболіст вирішив залишити росію

30-річний уродженець Донецької області залишив російський клуб і перебрався до Німеччини. Ордець виступатиме за Бохум на правах річної оренди.

Читайте також Гераскевич розніс віцепрезидента фігурного катання України, який виступив на шоу у росії

Український футболіст скористався правилом ФІФА та призупинив свій контракт із московським Динамо.

До росії захисник перебрався у 2019 році, залишивши вільним агентом Шахтар. У футболці "гірників" він зіграв 99 матчів.

Також на його рахунку 12 поєдинків та один гол за збірну України. Після переїзду до росії захисник перестав викликатися до національної команди.

До слова. Минулого сезону Бохум набрав 42 очки і посів 13-те місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги.

Мовчання футболіста: як він відреагував на війну