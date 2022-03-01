Ордець: У Волновасі влаштували котел

Центрбек розповів про реалії війни в українській державі. Іван Ордець народився у Волновасі, що у Донецькій області, яка зараз майже зруйнована російськими окупантами.

Оце так Це геноцид нації, знищення моєї країни, – Буяльський послав Путіна на три букви

Український оборонець назвав ситуацію у Волновасі справжнім пеклом, де люди вмирають без їжі та води, діти прощаються з батьками.

Мирне населення поливають Градом. Ордець закликає дати місцевим жителям "зелений коридор", який дозволить людям покинути епіцентр військових дій.

Рідні футболіста вже добу не виходять на зв'язок.

Терміново! У Волновасі влаштували котел. Міста не лишилося, все горить. Рідні вже добу не виходить на зв'язок. На вулицях лежать трупи. Потрібно просити у держави дати хоча б кілька годин, щоби зробити "зелений коридор", щоб евакуювати людей. Люди третій день сидять у підвалах, серед них сім'ї з немовлятами, без світла та води. Мирні жителі просять "зелений коридор", щоб залишити місто,

– написав захисник.

Розказує про пекло в Україні, а сам сидить у Росії

Цікаво, що Ордець так розповідає про ситуацію в Україні, яка стала критичною після нападу Росії, але сам "годує" країну-агресора. Іван Ордець виступає у московському Динамо.

У Росії український оборонець виступає з липня 2019 року. Після цього переходу Ордець назавжди закрив собі шлях у збірну України.

Його контракт із московським клубом розрахований до кінця червня 2024-го.

Відзначимо, що Андрій Воронін вже розірвав угоду з московський Динамо.

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