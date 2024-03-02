Як УАФ буде відстежувати юних футболістів, що залишили Україну: Шевченко назвав план

Очільник УАФ Андрій Шевченко висловився щодо Стосовно дітей, які покинули Україну. Він назвав план асоціації.

Шевченко розповів, яким чином асоціація слідкуватиме за дітьми, які покинули Україну. Він зазначив, що у Сергія Реброва є скаути, які слідкують за цим.

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Шевченко назвав план дій

Також зараз УАФ тестує ще одну технологічну систему, яка може допомогти в зборі інформації, зауважив він.

"Це розробка однієї з відомих компаній. Можливо, ми розпочнемо з нею співпрацю, але спочатку повинні протестувати можливості цієї системи. Нам дуже допоможе інформація про те, хто де є з українських дітей по всьому світу.

Є вже і результат такої співпраці. Нещодавно ми знайшли трьох українських хлопців, що займаються в академіях англійських клубів. Я знаю, що наші хлопці є в Німеччині, Іспанії, Австрії, Італії та інших країнах", – сказав Шевченко.

Що відомо про обрання Шевченка на посаду УАФ