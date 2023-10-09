Успішний тиждень для українок: оновився рейтинг WTA після результатів Мастерса у Пекіні

Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг. Шість із восьми українських тенісисток з топ-200 зазнали у ньому прогресу.

Після завершення останнього Мастерса в 2023 році жіноча тенісна асоціація оновила свій рейтинг. Українки можуть собі занести в актив останній відрізок, повідомляє 24 Канал.

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Завацька продемонструвала найбільший прогрес

Головним турніром минулого тижня для українок став "тисячник" у Пекіні. В основній сітці змагань взяли участь чотири українські тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль. Друга та третя ракетки України змогли дійти до 1/8 фіналу, що стало найкращим результатом серед наших представниць.

За результатами оновленого рейтингу Еліна Світоліна, яка продовжує відновлюватися від ушкодження, втратила одну позицію, але залишається лідеркою "синьо-жовтих", наразі вона замикає топ-25.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна завдяки виходу до третього кола турніру в Пекіні змагла утриматися у топ-30, вона залишилася 28-ю.

Інші ж наші тенісистки із топ-200 тільки покращували свої позиції. Марта Костюк, здобувши 2 перемоги у Китаї, піднялася на 5 позицій та нині перебуває на 39-й сходинці, Леся Цуренко пройшла до другого кола змагань, що дозволило їй піднятися на 43-ю позицію, а Катерина Байндль подолала кваліфікацію й також продемонструвала прогрес – 84-е місце. Даяна Ястремська не виходила на корт у цей період проте також змогла піднятися на 3 сходинки.

Найбільшого прогресу зазнала Катаріна Завацька. Українка тріумфувала на турнірі ITF у Лісабоні та піднялася одразу на 25 позицій, наблизившись до топ-150.

У першій десятці світового рейтингу не відбулося жодних змін. Очолює його й надалі спортсменка без прапора – Аріна Сабалєнка, а другою йде Іга Швьонтек, яка тріумфувала у Пекіні.

Топ-10 рейтингу WTA

Аріна Сабалєнка – 9480 очок Іга Швьонтек (Польща) – 8890 Коко Гофф (США) – 6455 Джессіка Пегула (США) – 5955 Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5870 Марія Саккарі (Греція) – 4475 Онс Жабер (Туніс) – 4150 Маркета Вондроушова (Чехія) – 3839 Кароліна Мухова (Чехія) – 3664 Каролін Гарсія (Франція) – 3450

Топ-8 українок у світовому рейтингу WTA