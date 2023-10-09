Успішний тиждень для українок: оновився рейтинг WTA після результатів Мастерса у Пекіні

9 жовтня 2023, 11:58
Читать новость на русском

Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг. Шість із восьми українських тенісисток з топ-200 зазнали у ньому прогресу.

Після завершення останнього Мастерса в 2023 році жіноча тенісна асоціація оновила свій рейтинг. Українки можуть собі занести в актив останній відрізок, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Підсумковий турнір WTA-2023: визначився остаточний список учасниць змагань

Завацька продемонструвала найбільший прогрес

Головним турніром минулого тижня для українок став "тисячник" у Пекіні. В основній сітці змагань взяли участь чотири українські тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Леся Цуренко та Катерина Байндль. Друга та третя ракетки України змогли дійти до 1/8 фіналу, що стало найкращим результатом серед наших представниць.

За результатами оновленого рейтингу Еліна Світоліна, яка продовжує відновлюватися від ушкодження, втратила одну позицію, але залишається лідеркою "синьо-жовтих", наразі вона замикає топ-25.

Друга ракетка України Ангеліна Калініна завдяки виходу до третього кола турніру в Пекіні змагла утриматися у топ-30, вона залишилася 28-ю.

Інші ж наші тенісистки із топ-200 тільки покращували свої позиції. Марта Костюк, здобувши 2 перемоги у Китаї, піднялася на 5 позицій та нині перебуває на 39-й сходинці, Леся Цуренко пройшла до другого кола змагань, що дозволило їй піднятися на 43-ю позицію, а Катерина Байндль подолала кваліфікацію й також продемонструвала прогрес – 84-е місце. Даяна Ястремська не виходила на корт у цей період проте також змогла піднятися на 3 сходинки.

Найбільшого прогресу зазнала Катаріна Завацька. Українка тріумфувала на турнірі ITF у Лісабоні та піднялася одразу на 25 позицій, наблизившись до топ-150. 

У першій десятці світового рейтингу не відбулося жодних змін. Очолює його й надалі спортсменка без прапора – Аріна Сабалєнка, а другою йде Іга Швьонтек, яка тріумфувала у Пекіні.

Топ-10 рейтингу WTA

  1. Аріна Сабалєнка – 9480 очок
  2. Іга Швьонтек (Польща) – 8890
  3. Коко Гофф (США) – 6455
  4. Джессіка Пегула (США) – 5955
  5. Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5870
  6. Марія Саккарі (Греція) – 4475
  7. Онс Жабер (Туніс) – 4150
  8. Маркета Вондроушова (Чехія) – 3839
  9. Кароліна Мухова (Чехія) – 3664
  10. Каролін Гарсія (Франція) – 3450

Топ-8 українок у світовому рейтингу WTA

  • 25. Еліна Світоліна – 1809 (-1)
  • 28. Ангеліна Калініна – 1637
  • 39. Марта Костюк – 1265 (+5)
  • 43. Леся Цуренко – 1216 (+6)
  • 84. Катерина Байндль – 803 (+5)
  • 97. Даяна Ястремська – 707 (+3)
  • 152. Дарія Снігур – 487 (+3)
  • 169. Катаріна Завацька – 447 (+25)
Автор: Денис Іваненко