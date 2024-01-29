Шалений ривок Ястремської та рекорд Костюк: оновлений рейтинг WTA після Australian Open

У Мельбурні закінчився перший мейджор 2024 року. Він став надуспішним для українського тенісу.

За результатами турніру асоціація WTA оновила світовий рейтинг. У ньому багато українок продемонстрували чудовий прогрес та встановили національний рекорд, пише 24 Канал.

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Як змінилися позиції українок

В основній сітці одиночного турніру Відкритого чемпіонату Австралії нашу країну представляли одразу сім тенісисток: Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Дарʼя Снігур. Таке представництво наших землячок у Мельбурні стало рекордним для України та повторенням національного рекорду на турнірах серії Grand Slam.

Найбільшого успіху на Australian Open серед українок досягла Даяна Ястремська. 23-річна одеситка починала турнір із кваліфікації та пробилася до історичного півфіналу, де в боротьбі поступилася Цінь Вень Чжен.

Також чудово провела турнір Марта Костюк. 21-річна киянка вперше зіграла у чвертьфіналі мейджорів і за вихід у четвірку найкращих поступилася американці Коко Гофф. Завдяки такому успіху українка оновила свій особистий рекорд.

Покращили свої позиції Еліна Світоліна та Леся Цуренко. Перша ракетка України вперше після повернення в Тур піднялася в топ-20, а Леся лише в одній сходинці зупинилася перед потраплянням у топ-30.

Українки в топ-150 рейтингу WTA

19. Еліна Світоліна – 2212 очок (+4 позиції)

28. Марта Костюк – 1630 (+9)

29. Даяна Ястремська – 1587 (+64)

31. Леся Цуренко – 1542 (+2)

32. Ангеліна Калініна – 1480 (-2)

135. Дар'я Снігур – 559 (-1)

136. Юлія Стародубцева – 557 (+14)

. Одразу 5 українських тенісисток знаходяться в топ-32 світового рейтингу – це національний історичний рекорд. Жодна країна також не має більшого представництва серед 32 найкращих, таку ж кількість – Чехія та Росія, але "запорєбрикові" спортсменки грають без прапора.

Після Australian Open деякі зміни відбулися й у топ-10. На третє місце піднялася кривдниця Марти Костюк американка Коко Гофф і рекордну для себе позицію тепер посідає китаянка Цінь Вень Чжен, яка у півфіналі переграла Даяну Ястремську, наразі вона сьома. Лідеркою світового рейтингу, попри не найкращий виступ у Мельбурні, залишається полька Іга Швьонтек.

Топ-10 світового рейтингу WTA