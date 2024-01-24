Вперше у своїй кар'єрі Даяна Ястремська вийшла на корт з Ліндою Носковою. Попередній поєдинок чеська тенісистка, виграла проти іншої Еліни Світоліної, яка вирішила завершити гру через пошкодження спини, пише 24 Канал.

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Лінда Носкова – Даяна Ястремська 0:2 (3:6, 4:6)

Українській тенісистці вдалося перемогти Носкову за два сети. В першому сеті гравчині обмінялися брейками, а ключовим моментом став восьмий гейм, коли Ястремська вирвала ще один брейк, що дозволило їй виграти наступну партію.

У першому сеті Ястремська продовжила свою агресивну гру, представлену в попередніх матчах: вона зробила 11 віннерів проти чотирьох у Носкової та допустила більше невимушених помилок (12-9).

Долю другого сету визначив лише один брейк, який також здійснила Ястремська, коли рахунок був 3:3. Після цього Даяні вдалося захистити гейми на своїй подачі та перемогти з рахунком 6:4.

Матч між Носковою та Ястремською тривав 1 годину і 20 хвилин. Українка завершила гру із 19 віннерами та 23 невимушеними помилками (порівняно із чеською, яка має лише шість віннерів та 21 невимушену помилку).

Ястремська пише історію