Вперше у своїй кар'єрі Даяна Ястремська вийшла на корт з Ліндою Носковою. Попередній поєдинок чеська тенісистка, виграла проти іншої Еліни Світоліної, яка вирішила завершити гру через пошкодження спини, пише 24 Канал.
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Лінда Носкова – Даяна Ястремська 0:2 (3:6, 4:6)
Українській тенісистці вдалося перемогти Носкову за два сети. В першому сеті гравчині обмінялися брейками, а ключовим моментом став восьмий гейм, коли Ястремська вирвала ще один брейк, що дозволило їй виграти наступну партію.
У першому сеті Ястремська продовжила свою агресивну гру, представлену в попередніх матчах: вона зробила 11 віннерів проти чотирьох у Носкової та допустила більше невимушених помилок (12-9).
Долю другого сету визначив лише один брейк, який також здійснила Ястремська, коли рахунок був 3:3. Після цього Даяні вдалося захистити гейми на своїй подачі та перемогти з рахунком 6:4.
Матч між Носковою та Ястремською тривав 1 годину і 20 хвилин. Українка завершила гру із 19 віннерами та 23 невимушеними помилками (порівняно із чеською, яка має лише шість віннерів та 21 невимушену помилку).
Ястремська пише історію
- Ястремська забезпечила собі місце в півфіналі на всіх чотирьох турнірах Гранд-слем. Раніше найкращий результат Ястремської був зафіксований на Australian Open-2024, коли вона досягла чвертьфіналу. До цього моменту українська тенісистка виходила тільки до 1/8 фіналу на Вімблдоні у 2019 році.
- Даяна Ястремська стала першою українкою, яка зуміла пробитися до півфіналу на Australian Open.
- Півфінал Ястремської відзначається як повторення історичного рекорду для України на всіх турнірах Великого шолома. Раніше цей етап турнірів Гранд-слем пройшла тільки Еліна Світоліна, і це сталося тричі: на Вімблдоні у 2019 та 2023 роках, а також на US Open-2019.