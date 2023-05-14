24 червня український боксер Денис Берінчик повинен був провести обов'язковий захист титулу чемпіона Європи EBU. Проте українець досить несподівано відмовився від пояса.

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Дивне рішення EBU

Промоутер Олександр Красюк пояснив відмову Дениса Берінчика від титульного бою. Європейський боксерський союз зобов'язав українця вийти на ринг проти вікового італійця Еміліано Марсілі. Саме це змусило сторону Берінчика зробити пояс вакантним.

Берінчику від EBU було призначено офіційного претендента для захисту пояса – 46-річного італійця Еміліано Марсілі. Він є італійцем та бійцем італійського промоутера. Офіс EBU знаходиться у Римі, а генеральний секретар цієї організації – італійка. Це вже не вперше EBU ухвалює кумедні рішення на кшталт обовʼязкового захисту для Берінчика,

– заявив Красюк.

За словами промоутера, британці не дали б дозвіл на проведення поєдинку з віковим боксером.

Британська рада з професійного боксу не зможе надати ліцензію 46-річному боксеру для поєдинку із таким бійцем, як Берінчик. По-перше, це небезпечно для життя та здоровʼя претендента; по-друге, це знущання над боксерськими фанами,

– сказав Красюк.

На шляху до чемпіонства WBO

Втім, на цьому життя не завершується. Денис Берінчик буде змагатися за головний пояс Всесвітньої боксерської організації (WBO), який зараз утримує Девін Хейні.

Так, заради кількох тисяч євро паплюжити європейський бокс – це просто сором. Ми відверто описали ці обставини в листі до EBU і відмовилися від поєдинку. Нехай це буде вже проблемою боксерського союзу, а не Берінчика. Ми йдемо своїм шляхом до чемпіонства за версією WBO,

– резюмував промоутер Берінчика.

Зазначимо, що 46-річний італієць Еміліано Марсілі досі не програвав на професійному рингу. Він провів 42 поєдинки, у яких здобув 41 перемогу, а ще один завершився внічию.

Нагадаємо, що український боксер заволодів поясом EBU в грудні 2022 року. Тоді Берінчик в об'єднавчому поєдинку переміг француза Івана Менді.

Після відмови від чемпіонського поясу чемпіона Європи EBU, у Берінчика залишився титул чемпіона International WBO у легкій вазі.