Пранк вийшов з-під контролю: нападник Мілана потрапив до збірної туру Серії А у ролі голкіпера

Олів'є Жиру спробував себе у новому амплуа. Італійська першість оцінила героїзм досвідченого футболіста.

Олів'є Жиру потрапив до символічної збірної туру Серії А у ролі голкіпера. Французький форвард врятував перемогу для "россонері".

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Лідер команди

У матчі 8-го раунду чемпіонаті Італії у грі між Дженоа та Міланом (0:1) стався досить нестандартний епізод. Роль воротаря був змушений відіграти один із польових футболістів "россонері", оскільки Майк Меньян отримав червону картку під завісу зустрічі, а Мілан уже не мав замін у активі. Ініціативу на себе взяв досвідчений Олів'є Жиру, котрий одягнув рукавиці та став захищати рамку воріт своєї команди.

Цікаво, що французький форвард навіть у одному моменті зіграв досить героїчно та відчайдушно, врятувавши свою команду від пропущеного голу та зберігши перемогу "россонері". Такий вчинок Жиру не оминула увагу Серії А, яка вирішила винагородити завуальованого воротаря. Так Олів'є потрапив у символічну збірну туру італійської прешості у ролі голкіпера. Подібна ситуація сталась вперше в історії Серії А. Рідну позицію француза зайняв Ромелу Лукаку із Роми, який оформив дубль у крайній зустрічі проти Кальярі (4:1).

Збірна 8-го туру в італійській першості / Серія А

Польові гравці, які ставали на ворота