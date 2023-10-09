Минулими вихідними у Франції пройшли матчі 8-го туру Ліги 1. Програма вікенду так і не була повністю дограна через скандал у Монпельє, пише 24 канал.

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Фанати зірвали виграний матч

Місцева команда приймала аутсайдера чемпіонату Франції Клермон. Гра вийшла напруженою із шістьма голами та двома вилученнями, але зрештою мала закінчитися перемогою господарів (4:2).

Втім на сьомій компенсованій хвилині з фанатського сектору Монпельє полетіла петарда у бік воріт Клермона. Вона влучила у ногу кіперу гостей Морі Діаву, від чого сенегалець знепритомнів.

ВІдео влучання петарди:

Футболіста довелось виносити на ношах. В той же час захисник Клермона Нето Боржес на емоціях показав вболівальникам Монпельє середній палець.

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Монпельє загрожує технічна поразка

Арбітр вилучив гравця, а згодом не дав дограти матч, забравши команду з поля. Тепер доля зустрічі буде вирішуватися у кабінетах місцевої федерації футболу. Монпельє загрожує технічна поразка у по суті виграному матчі.

Наразі підопічні тер Закаряна йдуть 12-ими в чемпіонаті Франції і в разі перемоги у неділю піднялись би аж на шосту сходинку. Сам же Клермон замикає турнірну таблицю Ліги 1, маючи 2 очки у семи іграх.