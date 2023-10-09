Олів'є Жиру потрапив до символічної збірної туру Серії А у ролі голкіпера. Французький форвард врятував перемогу для "россонері".
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Лідер команди
У матчі 8-го раунду чемпіонаті Італії у грі між Дженоа та Міланом (0:1) стався досить нестандартний епізод. Роль воротаря був змушений відіграти один із польових футболістів "россонері", оскільки Майк Меньян отримав червону картку під завісу зустрічі, а Мілан уже не мав замін у активі. Ініціативу на себе взяв досвідчений Олів'є Жиру, котрий одягнув рукавиці та став захищати рамку воріт своєї команди.
Цікаво, що французький форвард навіть у одному моменті зіграв досить героїчно та відчайдушно, врятувавши свою команду від пропущеного голу та зберігши перемогу "россонері". Такий вчинок Жиру не оминула увагу Серії А, яка вирішила винагородити завуальованого воротаря. Так Олів'є потрапив у символічну збірну туру італійської прешості у ролі голкіпера. Подібна ситуація сталась вперше в історії Серії А. Рідну позицію француза зайняв Ромелу Лукаку із Роми, який оформив дубль у крайній зустрічі проти Кальярі (4:1).
Збірна 8-го туру в італійській першості / Серія А
Польові гравці, які ставали на ворота
- Ярослав Ракіцький у "чемпіонському матчі" минулого сезону УПЛ між Шахтарем та Дніпром-1 (3:0) вимушений був відіграти роль голкіпера, оскільки Анатолій Трубін отримав червону картку. Колись також голкіпером вимушеному спробував побути Александар Драговіч із Динамо у грі проти "гірників" за СУперкубок України. Тоді Олександр Шовковський був вилучений за фол у власному штрафному після чого назначили пенальті, яке не зміг відбити австрієць. Тоді Шахтар, завдяки пенальті, вийшов вперед на 90+1-ій хвилині гри та завоював трофей.
- Відносно нещодавній випадок трапився в розіграші Ліги чемпіонів 2019/2020 у матчі між Аталантою й Манчестер Сіті. Воротар англійців Клаудіо Браво був вилучений за грубе порушення правил, тож на ворота став Кайл Вокер. Правий захисник навіть впорався із не найкращим штрафним Руслана Маліновського та зміг втримати перемогу для своєї команди (2:1).
- Ще один відомий англійський футболіст також мав нагоду приміряти на себе форму голкіпера. У 2017 році в матчі Ліги Європи Тоттенхема проти кіпрського Атромітоса Гаррі Кейн виступив на позиції воротаря наприкінці поєдинку після вилучення Льоріса, проте на той момент "шпори" уже вигравали з рахунком 5:0 (три м'ячі забив саме "Ураган"). Та от нападник все ж запам'ятався у тій грі, оскільки все ж пропустив безглуздий гол зі штрафного.
- Також на ворота свого часу ставали такі гравці, як Джон Террі, Філіпе Мело, Філ Ягелка та багато інших.