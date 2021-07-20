В Олімпійському селищі виявили вже третій випадок COVID-19

Організатори Олімпійських ігор 2020 в Токіо повідомили про ще дев'яти випадках захворювання коронавірусів серед тих, хто причетний до проведення змагань.

Один з них – спортсмен, національна приналежність якого не уточнюється. Таким чином, загальне число хворих атлетів в олімпійському селищі досягло трьох осіб.

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Всього ж у тих, хто бере участь в проведенні Ігор виявлено 71 випадок захворювання. З них 40 осіб – японці, а решта іноземні громадяни.

Україна на Олімпіаді-2020