Залишив записку

Ссекітолеко, який прибув в Токіо для участі в Олімпійських іграх у важкій атлетиці, втік з олімпійського готелю і тепер нелегально перебуває на території Японії. 20-річний важкоатлет, який виступає у ваговій категорії до 67 кг, тренувався в префектурі Осака.

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Ссекітолеко купив квиток на швидкісний поїзд в Нагою, розташовану приблизно за 200 кілометрів від міста Ідзумі-Сано, де розмістилася угандійська делегація.

Спортсмен залишив послання, в якому пояснив, що не хоче повертатися в Уганду, оскільки "життя там важке".

Він також попросив членів делегації країни передати всі його речі дружині, яка залишилася на батьківщині.

Я хочу працювати в Японії,

– мовиться в знайденій записці Ссекітолеко.