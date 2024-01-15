Олімпійська збірна України зіграє спаринг в Японії у березні: що відомо про історичний матч

Наша команда U-23 свою першу в історії зустріч проведе у Фукуоці проти однолітків з Японії. Команда Руслана Ротаня цією грою розпочне підготовку до Олімпіади у Франції.

Цього року вперше в історії українського футболу з'явиться олімпійська збірна України (віком до 23 років). Все завдяки дебютному виходу молодіжної команди на Олімпійські ігри.

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Наставник олімпійської команди Руслан Ротань вже планує підготовку команди до турніру у Франції. УАФ оголосила, що на березень призначений перший товариський матч для збірної U-23.

"Синьо-жовті" 25 березня поміряються силами з однолітками з Японії. Матч відбудеться на виїзді у місті Фукуока на стадіоні "Мікуні Кітакюсю". Раніше з командою Авіспа з Фукуоки благодійний матч проводив Шахтар.

Нагадаємо, що минулого року молодіжна збірна України вдало виступила на Євро U-21 в Румунії та Грузії. Команда Руслана Ротаня дійшла до півфіналу, що і дозволило кваліфікуватися на Олімпіаду-2024.

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Попри те, що Ротань пішов з молодіжної збірної та наразі керує Олександрією, саме він готуватиме команду U-23 до олімпійського турніру. В червні ж на команду чекає товариський турнір у Франції, який буде генеральною репетицією перед Олімпіадою

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