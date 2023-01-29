У Олімпійській раді Азії росіянам та білорусам шукають шпарини для поїздки в Париж-2024

Міжнародний олімпійський комітет усіма засобами намагається повернути російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри. Допомагає їм в цьому Олімпійська рада Азії.

Представників країн-агресорів не раді бачити на європейських міжнародних змаганнях, але залюбки беруть на турніри в Азію. Чиновників не турбує війна в Україні, їм головне не образити путінських улюбленців.

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Виконувач обов’язків президента Олімпійської ради Азії (OCA) Рандхір Сінгх розповів, яким чином вони збираються відкрити шлях на Олімпіаду в Парижі для спортсменів з Росії та Білорусі. Наразі розробляється система "спеціальних квот" для спортсменів з цих двох країн, щоб вони могли боротися за олімпійські місця. Цікаво, що своїми квотами азіати не збираються ділитися.

"Вони не втручатимуться в нашу медальну систему чи азійську квоту на Олімпійські ігри. МОК розробить політику олімпійських квот разом ОСА та міжнародними федераціями. І будуть вручатись окремі медалі.

Час для здобуття олімпійських квот спливає. Оскільки відсторонення триває, ми запросили російських і білоруських спортсменів для участі в наших змаганнях та Азійських іграх", – заявив Рандхір Сінгх.

Чергові заяви про "спорт внє політікі"

Він додав, що МОК вирішить, чи дозволяти їм змагатися під російським прапором і чи дозволять на аренах звучати гімн країни. Однак, згідно з постановою комітету, спортсмени повинні будуть пройти обов'язкові допінг-тести, перш ніж їх допустять до змагань, сказав Сінгх.

Ідея полягає в тому, щоб дати можливість спортсменам взяти участь і не пропустити Олімпійські ігри в Парижі. Спорт – не місце для політики. Спорт – для спортсменів, він за любов, дружбу і братерство. Спортивні люди – одна сім'я. Виходячи з цього, ми їх підтримуємо,

– сказав Сінгх.

Зазначимо, що Азіатські ігрі відбудуться в китайському Ханчжоу з 23 вересня по 8 жовтня 2023 року. Континентальна мега-подія одночасно є олімпійською кваліфікацією для різних видів спорту, включаючи стрільбу з лука, бокс, сучасне п’ятиборство та теніс. У багатьох інших видах спорту, як, наприклад, боротьба та стрільба, чемпіонат Азії виступає як олімпійська кваліфікація.