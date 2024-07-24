Дебют в єврокубках: де дивитися матч Олімпія – Полісся в Лізі конференцій

Житомирське Полісся відправилось в гості до команди зі столиці Словенії. Саме проти Олімпії підопічні Імада Ашура проведуть свій перший єврокубковий матч в історії.

Житомирське Полісся готується до дебюту в єврокубках. "Вовки" минулого сезону посіли п'яте місце в УПЛ та отримали путівку до кваліфікації Ліги конференцій, пише 24 Канал.

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Де дивитися матч

Там підопічні Імада Ашура стартують з другого раунду відбору. Першим суперником житомирців стане словенський клуб Олімпія зі столиці Любляни.

Матч Олімпія – Полісся онлайн буде показаний в Україні в прямому ефірі. Офіційним транслятором єврокубкових ігор "вовків" став ОТТ-сервіс Megogo.

Саме там і буде доступна пряма трансляція матчу Олімпія – Полісся. Зустріч відбудеться у четвер, 25 липня, в Любляні на стадіоні "Стожіце". Початок – о 20:00 за київським часом.

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Матч-відповідь проти Олімпії відбудеться 1 серпня у польському місті Глівіце на Міському стадіоні. Початок – о 19:00 за Києвом. Переможець пари Олімпія – Полісся вийде у третій кваліфікаційний раунд, де зіграє проти молдавського Шерифа або шведського Ельфсборга.

Нагадаємо, що ще два роки тому житомирці виступали у Першій лізі. Вигравши другий дивізіон у сезон 2022-2023, Полісся стрімко увірвалось в УПЛ та здобуло перепустку в Лігу конференцій вже у дебютному сезоні.