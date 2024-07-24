Житомирское Полесье готовится к дебюту в еврокубках. "Волки" в прошлом сезоне заняли пятое место в УПЛ и получили путевку в квалификацию Лиги конференций, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч

Там подопечные Имада Ашура стартуют со второго раунда отбора. Первым соперником житомирцев станет словенский клуб Олимпия из столицы Любляны.

Матч Олимпия – Полесье онлайн будет показан в Украине в прямом эфире. Официальным транслятором еврокубковых игр "волков" стал ОТТ-сервис Megogo.

Именно там и будет доступна прямая трансляция матча Олимпия – Полесье. Встреча состоится в четверг, 25 июля, в Любляне на стадионе "Стожице". Начало – в 20:00 по киевскому времени.

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Ответный матч против Олимпии состоится 1 августа в польском городе Гливице на Городском стадионе. Начало – в 19:00 по Киеву. Победитель пары Олимпия – Полесье выйдет в третий квалификационный раунд, где сыграет против молдавского Шерифа или шведского Эльфсборга.

Напомним, что еще два года назад житомирцы выступали в Первой лиге. Выиграв второй дивизион в сезон 2022-2023, Полесье стремительно ворвалось в УПЛ и получило пропуск в Лигу конференций уже в дебютном сезоне.