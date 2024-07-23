Житомирське Полісся у своїх соціальних мережах опублікувало відео, в якому анонсувало спільну подію з Олександром Усиком на 1 серпня. У цей день "вовки" зіграють матч-відповідь Ліги конференцій проти словенської Олімпії, пише 24 Канал.

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Натякнули на дебют у єврокубках

У загадковому відео Олександр отримує форму Полісся з номером 17. Український чемпіон одягає футболку та говорить англійською: "ready to fight" (готовий до бою).

Загадкове відео з Усиком

Нагадаємо, що Олександр Усик підписав контракт з Поліссям ще на початку минулого сезону. Однак через підготовку до бою з Тайсоном Ф'юрі не зміг дебютувати за "вовків".

В активі Усика лише одна поява на полі у футболці Полісся, яка відбулася на турнірі у Туреччині. Проте це була неофіційна гра.

Нагадаємо, що перший матч у Лізі конференцій Полісся зіграє проти Олімпії 26 липня. Головний тренер "вовків" Імад Ашур взяв на поєдинок 28 футболістів. Другий матч запланований на 1 серпня.