Офіційно: Олімпік звільнив головного тренера Климовського

Тренерський місток Олімпіка залишився без головного тренера. Ігор Климовський більше не буде керувати командою.

Перша весняна відставка таки відбулась. Президент Олімпіка Владислав Гельзін залишився незадоволений результатами команди, тому вирішив увечері 24 лютого зробити кардинальні зміни у тренерському кріслі.

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Весняна відставка

25 лютого Олімпік офіційно повідомив про відставку наставника. Таке рішення Ігор Климовський обрав після розмови з власником клубу після матчу з Дніпром-1. Донецький клуб щиро вдячний спеціалісту за співпрацю та побажав йому успіхів у новій команді. Із фахівцем клуб з Донецька покинув і його асистент Руслан Уманець.

Під керівництвом Климовського Олімпік провів 15 матчів. У цьому сезоні після 14 поєдинків йде 8-м в УПЛ, у їх активі лише 17 очок.

Нещодавно тренерський штаб поповнив колишній футболіст Манчестер Сіті Яя Туре. За словами Гельзіна, Климовського замінить Юрій Калитвинцев, який 25 лютого буде представлений команді в якості нового тренера. Він укладе з Олімпіком контракт на півтора року. Раніше фахівець працював головним наставником збірної України декількох вікових категорій. Із 2013 року очолював російські клуби.

Донецький клуб невдало розпочав друге коло УПЛ. Олімпік зазнав двох поразок від Динамо (3:1) та Дніпра-1 (0:2). У цих двох зустрічах донеччани забили лише один гол. Хто виведе команду у наступному 16 турі проти Минаю, який відбудеться 28 лютого, наразі невідомо.

З 2014 року Климовський став працювати з юнацькою командою Олімпіка, а через два роки вже з молодіжною. Вперше до тренерського керма головної команди прийшов у квітні 2019 року, коли В'ячеслав Шевчук покинув клуб, тоді Климовський виконував обов'язки головного тренера. У березні 2020 року знову обійняв цю посаду після відставки Вісенте Гомеса. 49-річний фахівець був затверджений на посаді головного тренера в липні 2020 року.

До слова, матч Минай – Олімпік розпочнеться о 14:00