У понеділок, 22 лютого, Олімпік приймав Дніпро-1 у перенесенному матчі 15 туру УПЛ. Матч у Києві завершився з рахунком 0:2.

Олімпік – Дніпро-1 0:2

Гол: Драме, 50 (авт.), Булеца, 86

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Перший гол у матчі був забитий на 50-й хвилині. Футболіст Олімпіка відправив м'яч у власні ворота.

Дурна помилка Драме, який хотів вибити з воротарської скидку головою від Дугласа від лівого її кута, після подачі штрафного з правого флангу, але зрізав м'яч у сітку воріт власної команди.

На 86-й хвилині дніпряни подвоїли перевагу у матчі та зняли усі питання про переможця. Цуріков віддав пас з правого флангу на Булецу перед чужою штрафною, після чого Сергій прицільно пробив під ліву штангу.

Завдяки цій перемозі Дніпро-1 увійшов у топ-10 турнірної таблиці УПЛ (14 балів). Олімпік, який має у своєму активі 17 очок, посідає 8 місце.

Олімпік – Дніпро-1 відеоогляд