Чен перевершив попередній рекорд на понад 2 бали

Триразовий чемпіон світу Чен здобув найкращі бали в історії в чоловічому одиночному катанні, повідомляє 24 канал.

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Американець досягнув рекордного результату в короткій програмі особистої першості серед чоловіків.

Він заробив 113.97 бала та випередив найближчого суперника японця Юму Каґіяму майже на 6 балів.

Попередній світовий рекорд належав японцю Юдзуру Ханю – 111.82 бала. Він становив його на чемпіонаті чотирьох континентів 2020 року.

Американець Чен перевершив результат дворазового олімпійського чемпіона на понад два бали. Нейтан виступив під пісню Шарля Азнавура на слова Жака Планта – La Bohème.

Дивіться відео виступу Нейтана Чена

До уваги. Перший рекорд у фігурному катанні на Іграх у Пекіні було встановлено у командних змаганнях. Це зробили китайці Суй Веньцзін та Хань Цун у короткій програмі спортивних пар.