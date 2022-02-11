Швед став дворазовим олімпійським чемпіоном

25-річний Нільс ван дер Пул 11-го лютого переміг на дистанції 10 000 метрів, повідомляє 24 канал. Шведський ковзаняр поступово нарощував перевагу над суперниками.

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На половині дистанції його перевага над найближчим переслідувачем складала 4 секунди. А вже на фініші він "привіз" представнику Нідерландів Патріку Русту понад 13 секунд.

Нільс ван дер Пул продемонстрував результат 12.30,74 і встановив новий світовий рекорд. Цікаво, що попередній світовий рекорд також належав шведу. Він покращив його на дві секунди.

Дивіться відео виступу Нільса ван дер Пула



Результати ковзанярського спорту (чоловіки, 10 000 метрів)

1. Нільс ван дер Пул (Швеція) – 12.30,74

2. Патрік Руст (Нідерланди) 13,85

3. Давіде Гьотто (Італія) +15,24

До уваги. Нільс ван дер Пул став дворазовим олімпійським чемпіоном у Пекіні. Він здобув для Швеції перше за 34 роки"золото" на зимових Олімпіадах у цьому виді спорту.

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