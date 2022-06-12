З Олімпіади – на службу: лижний двоборець Мазурчук захищає Україну в лавах Національної гвардії

12 червня 2022 , 16:58
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Джерело:

Національна гвардія України

Лижний двоборець Дмитро Мазурчук у перші дні повномасштабного наступу Росії на територію України вступив до лав Національної гвардії Тернополя. Атлет пожертвував своєю кар'єрою.

Мазурчук: 25 лютого я вже знаходився у військовій частині

Дмитро був єдиним представником України на Олімпіаді-2022 у лижному двоборстві. Українець закінчив свій виступ на 32-й позиції. 

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Наприкінці 2021 року він підписав контракт і вступив до спортивного клубу Національної гвардії.

Я займаюсь лижними перегонами та стрибками на лижах з трампліна з 9-річного віку і вже 14 років тренуюся та представляю Україну на міжнародних змаганнях. Минулого року прийняв рішення представляти Нацгвардію на змаганнях і підписав контракт. Вже пів року я – військовослужбовець,
– розповів нацгвардієць Дмитро.

"В лютому я ще встиг взяти участь в Олімпіаді в Пекіні. 23 числа повернувся з чемпіонату України, який проводився у Ворохті, а о 5 годині ранку 24 лютого друзі розбудили мене звісткою про те, що розпочалась війна",  зазначив спортсмен.

За словами Мазурчука, 25 лютого він мав їхати на спортивний збір у Фінляндію на Кубок світу, але змагання відбулися вже без нього.

"25 лютого я вже знаходився у військовій частині і досі проходжу службу в підрозділі. Наскільки можливо підтримую тренування і сподіваюсь на швидку перемогу України, аби ще здійснити свої спортивні плани. У нас було заплановано багато змагань, які проводитимуться у Фінляндії, Німеччині та Канаді. Я довго готувався до них і міг показати результат. Але зараз у нас усіх спільні плани – перемогти!", – наголосив лижний двоборець.

Що відомо про спортсмена

  • 23-річний спортсмен з Кременця, змагається на рівні Кубка світу з 2018 року.
  • У 2016-му році представляв Україну на Юнацьких Олімпійських іграх – фінішував 7-м у лижному двоборстві.
  • Олімпійські ігри у Пекіні стали першими у його кар'єрі.
Автор: Дарина Жданович