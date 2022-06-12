Мазурчук: 25 лютого я вже знаходився у військовій частині

Дмитро був єдиним представником України на Олімпіаді-2022 у лижному двоборстві. Українець закінчив свій виступ на 32-й позиції.

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Наприкінці 2021 року він підписав контракт і вступив до спортивного клубу Національної гвардії.

Я займаюсь лижними перегонами та стрибками на лижах з трампліна з 9-річного віку і вже 14 років тренуюся та представляю Україну на міжнародних змаганнях. Минулого року прийняв рішення представляти Нацгвардію на змаганнях і підписав контракт. Вже пів року я – військовослужбовець,

– розповів нацгвардієць Дмитро.

"В лютому я ще встиг взяти участь в Олімпіаді в Пекіні. 23 числа повернувся з чемпіонату України, який проводився у Ворохті, а о 5 годині ранку 24 лютого друзі розбудили мене звісткою про те, що розпочалась війна", – зазначив спортсмен.

За словами Мазурчука, 25 лютого він мав їхати на спортивний збір у Фінляндію на Кубок світу, але змагання відбулися вже без нього.

"25 лютого я вже знаходився у військовій частині і досі проходжу службу в підрозділі. Наскільки можливо підтримую тренування і сподіваюсь на швидку перемогу України, аби ще здійснити свої спортивні плани. У нас було заплановано багато змагань, які проводитимуться у Фінляндії, Німеччині та Канаді. Я довго готувався до них і міг показати результат. Але зараз у нас усіх спільні плани – перемогти!", – наголосив лижний двоборець.

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