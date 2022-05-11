Взяла до рук зброю
22-річна біатлоністка родом з Чернігова. На момент повномасштабного вторгнення росіян на територію України, 24 лютого, вона була на тренувальних зборах у Карпатах.
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Дівчина поділилася моторошними спогадами про перші дні повномасштабної російсько-української війни.
"14-го лютого ми приїхали на збори в Карпати, вже 27-го повинні були їхати на відбіркові етапи у Швейцарію, а згодом на змагання в Італію. Але 24-го лютого я прокинулась від сповіщення подруги про початок війни. Друзі з Чернігова і Києва надсилали фотографії того жаху, який їм довелося пережити. Ми усі розуміли, що повернутися додому було неможливо, тому нас прикомандирували по місцю перебування", – сказала Христина.
У ворога не буде шансів
З 2016 року Дмитренко представляє на змаганнях Національну гвардію України. Вона не змогла бути осторонь останніх подій, тому вирішила змінити свою біатлонну гвинтівку на автомат.
Я ніколи в житті не могла подумати, що все так буде. Ніхто не міг подумати. Але в мене немає страху перед ворогом. Стріляю я вміло, тому в окупантів не буде шансів,
– наголосила біатлоністка.
Христина не сумнівається у перемозі України.
"Нехай я тимчасово і змінила свою гвинтівку для біатлону на автомат, але яка б зброя не була в моїх руках, перебуваю я на змаганнях чи у війську – я стоятиму до кінця! Перемога обов’язково буде за нами!" – додала спортсменка.
У Чернігові в Христини залишився дідусь, який увесь час ховався в укритті від нашестя "русского міру".
Здобутки спортсменки
- Дмитренко вже понад 12 років займається професійно спортом.
- 22-річна біатлоністка входить до складу команди "В". У 2016 році на Олімпійських іграх серед юніорів у Норвегії українка здобула золоту медаль у гонці переслідування.
- Також у медальній скарбничці біатлоністки дві медалі з юніорського Кубка IBU: "срібло" та "бронза".
- Христина успішно виступає на чемпіонатах України з біатлону.