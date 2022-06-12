Мазурчук: 25 февраля я уже находился в военной части

Дмитрий был единственным представителем Украины на Олимпиаде-2022 в лыжном двоеборье. Украинец закончил свое выступление на 32-й позиции.

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В конце 2021 года он подписал контракт и вступил в спортивный клуб Национальной гвардии.

Я занимаюсь лыжной гонкой и прыжками на лыжах с трамплина с 9-летнего возраста и уже 14 лет тренируюсь и представляю Украину на международных соревнованиях. В прошлом году принял решение представлять Нацгвардию на соревнованиях и подписал контракт. Уже полгода я – военнослужащий,

– рассказал нацгвардеец Дмитрий.

"В феврале я еще успел поучаствовать в Олимпиаде в Пекине. 23 числа вернулся с чемпионата Украины, который проводился в Ворохте, а в 5 часов утра 24 февраля друзья разбудили меня известием о том, что началась война", – отметил спортсмен.

По словам Мазурчука, 25 февраля ему предстояло ехать на спортивный сбор в Финляндию на Кубок мира, но соревнования состоялись уже без него.

"25 февраля я уже находился в воинской части и до сих пор прохожу службу в подразделении. Насколько возможно, поддерживаю тренировки и надеюсь на скорую победу Украины, чтобы еще осуществить свои спортивные планы. У нас было запланировано много соревнований, которые будут проводиться в Финляндии, Германии и Канаде. Я долго готовился к ним и мог показать результат. Но сейчас у нас всех общие планы – победить!", – подчеркнул лыжный двоеборец.

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