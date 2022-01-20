На Олімпіаді-2022 спортсменам у разі протестів будуть загрожувати серйозні покарання

Будь-які дії спортсмена на Олімпійських іграх у Пекіні, що суперечать олімпійському духу чи китайським законам, підлягатимуть покаранню. Спортсмена можуть навіть позбавити акредитації.

Чергові правила на Олімпіаді-2022

Про це заявив заступник директора з міжнародних зв'язків оргкомітету Пекіна-2022 Ян Шу у відповідь на питання щодо можливості протестів на Олімпіаді.

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Я впевнений, будь-який прояв, що відповідає олімпійському духу, буде захищений. Будь-яка поведінка чи мова, які суперечать олімпійському духу чи китайським законам та правилам, підлягають певному покаранню,

– заявив Ян Шу на пресконференції.

У разі порушення спортсмена можуть позбавити акредитації. Також може бути передбачено інші санкції.

Бойкот Олімпіади-2022

5 країн заявили, що не поїдуть на Ігри до Пекіну.

Спершу про це повідомили Сполучені Штати. Мовляв, їхні урядовці не поїдуть до Китаю через порушення прав людини у країні.

До США приєдналася Австралія. Прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон також стурбований "порушення прав людини" в китайській провінції Синьцзян.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна приєдналася до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор в Пекіні. Згодом про бойкот Ігор оголосила Канада.

У Японії теж запевнили, що урядова делегація країни не поїде на Олімпійські ігри у Пекіні.

Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні та триватимуть з 4 по 20 лютого.