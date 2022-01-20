Чергові правила на Олімпіаді-2022

Про це заявив заступник директора з міжнародних зв'язків оргкомітету Пекіна-2022 Ян Шу у відповідь на питання щодо можливості протестів на Олімпіаді.

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Я впевнений, будь-який прояв, що відповідає олімпійському духу, буде захищений. Будь-яка поведінка чи мова, які суперечать олімпійському духу чи китайським законам та правилам, підлягають певному покаранню,

– заявив Ян Шу на пресконференції.

У разі порушення спортсмена може бути позбавлений акредитації. Також може бути передбачено інші санкції.

Зверніть увагу! Зимові Олімпійські Ігри-2022 мають відбутися у Пекіні та триватимуть з 4 по 20 лютого.

Бойкот Олімпіади-2022