Очередные правила на Олимпиаде-2022

Об этом заявил заместитель директора по международным связям оргкомитета Пекина-2022 Ян Шу в ответ на вопрос о возможности протестов на Олимпиаде.

Читайте также США и Германия рекомендовали спортсменам не брать личные телефоны на Олимпиаду в Пекине

Я уверен, любое проявление, которое соответствует олимпийскому духу, будет защищено. Любое поведение или действия, которые противоречат олимпийскому духу или китайским законам и правилам, подлежат определенному наказанию,

– заявил Ян Шу на пресс-конференции.

В случае нарушения спортсмен может быть лишен аккредитации. Также могут быть предусмотрены другие санкции.

Обратите внимание! Зимние Олимпийские Игры-2022 должны состояться в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.

Бойкот Олимпиады-2022