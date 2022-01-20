Очередные правила на Олимпиаде-2022
Об этом заявил заместитель директора по международным связям оргкомитета Пекина-2022 Ян Шу в ответ на вопрос о возможности протестов на Олимпиаде.
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Я уверен, любое проявление, которое соответствует олимпийскому духу, будет защищено. Любое поведение или действия, которые противоречат олимпийскому духу или китайским законам и правилам, подлежат определенному наказанию,
– заявил Ян Шу на пресс-конференции.
В случае нарушения спортсмен может быть лишен аккредитации. Также могут быть предусмотрены другие санкции.
Бойкот Олимпиады-2022
- 5 стран заявили, что не поедут на Игры в Пекин.
- Сначала об этом сообщили Соединенные Штаты. Мол, их чиновники не поедут в Китай из-за нарушения прав человека в стране.
- К США присоединилась Австралия. Премьер-министр страны Скотт Моррисон также обеспокоен "нарушением прав человека" в китайской провинции Синьцзян.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна присоединилась к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине. Впоследствии о бойкоте Игр объявила Канада.
- В Японии тоже заверили, что правительственная делегация страны не поедет на Олимпийские игры в Пекине.